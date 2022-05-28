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Рафаэль Надаль раскритиковал проведение ночных сессий на «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль раскритиковал проведение ночных сессий на «Ролан Гаррос»
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль оценил нововведения на «Ролан Гаррос», в частности, проведение ночных сессий.

«Мне не нравятся ночные сессии на грунте. Я очень чётко говорил об этом на днях. Не люблю играть на грунте ночью, потому что влажность выше, мяч летит медленнее, а условия могут быть очень тяжёлыми, особенно когда прохладно. Думаю, есть большая разница для тех, кто играл на грунте ночью и днём.

Остальные вещи просто восхитительны. Работа, проделанная «Ролан Гаррос» и Французской федерацией тенниса, чтобы поднять турнир на самый высокий уровень, была сделана просто фантастически», — сказал Надаль на пресс-конференции после выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос».

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