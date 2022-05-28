Тарпищев ответил на вопрос, за счёт чего Медведев быстро набрал форму после операции

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о быстром восстановлении второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева после операции по удалению грыжи.

Медведев ориентировочно сделал её в самом начале апреля, а первый официальный матч провёл 17 мая.

«За счёт чего Медведев так быстро набрал форму после операции? После таких перерывов всегда нужно психологически вырабатывать, нужно тренироваться. Нужно было несколько матчей, чтобы нервная система легла так, как надо, а дальше уже набирать. Он это и делает. Первый турнир в Женеве был у него для тренировки, а не для того, чтобы выигрывать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Даниил уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022.