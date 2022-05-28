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Медведев — о победе над Кецмановичем: не думал, что смогу выиграть с таким счётом

Медведев — о победе над Кецмановичем: не думал, что смогу выиграть с таким счётом
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев лаконично прокомментировал выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга он обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 6:4, 6:2.

Сам Медведев признался, что не ожидал от себя столь уверенной победы.

«До матча я не думал, что смогу победить с таким счётом. Мне сегодня удалось всё сделать здорово. Редко после матча могу сказать, что действительно хорошо играл», — цитирует Медведева BBC.

За выход в четвертьфинал Медведев поборется с победителем матча Жиль Симон (Франция, WC) – Марин Чилич (Хорватия, 20).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

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