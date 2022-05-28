Янчук: от Медведева осторожные ожидания. Надеюсь, дойдёт до полуфинала «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил перспективы россиянина Даниила Медведева (2) на Открытом чемпионате Франции – 2022 после выхода в четвёртый раунд соревнований.

«Даниил — высококлассный мастер. Даже травмы и болезни не сказываются на мастерстве. Чувство мяча и соревновательная обстановка многое решают. Судя по тому, что Медведев идёт уверенно по сетке, он приобретает соревновательную форму. Не думаю, что Даниил сможет выиграть «Ролан Гаррос», потому что он не успеет достичь своего пика формы.

Мастерство не проболеешь, не пропьёшь. Думаю, на процентов 70-80 Медведева хватит. Надеюсь, он дойдёт до полуфинала. Осторожные ожидания у меня от Медведева пока», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.