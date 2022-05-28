Кецманович объяснил поражение в матче с Медведевым на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Миомир Кецманович прокомментировал поражение в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Он уступил россиянину Даниилу Медведеву со счётом 2:6, 4:6, 3:6. По мнению Кецмановича, причиной стало то, что он слишком поздно включился в игру.



«Когда я вспомню, что в подобных матчах надо включаться с самого начала, я смогу выигрывать. А пока этого не произойдёт, буду проигрывать. Не знаю, в чём дело, но мне нужно от этого избавляться. У меня есть уверенность в себе, но она не будет ничего давать, пока я не смогу решить эти проблемы.



Мне всегда нужно сделать глупости, а затем уже от них избавляться. Надеюсь, что смогу решить эту проблему. Даниил провёл хороший матч, но я сам помогал ему, допуская ошибки», — цитирует Кецмановича Sportklub.