Кецманович объяснил поражение в матче с Медведевым на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Миомир Кецманович прокомментировал поражение в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Он уступил россиянину Даниилу Медведеву со счётом 2:6, 4:6, 3:6. По мнению Кецмановича, причиной стало то, что он слишком поздно включился в игру.
«Когда я вспомню, что в подобных матчах надо включаться с самого начала, я смогу выигрывать. А пока этого не произойдёт, буду проигрывать. Не знаю, в чём дело, но мне нужно от этого избавляться. У меня есть уверенность в себе, но она не будет ничего давать, пока я не смогу решить эти проблемы.
Мне всегда нужно сделать глупости, а затем уже от них избавляться. Надеюсь, что смогу решить эту проблему. Даниил провёл хороший матч, но я сам помогал ему, допуская ошибки», — цитирует Кецмановича Sportklub.
- 28 мая 2022
-
21:49
-
21:35
-
21:32
-
21:17
-
21:07
-
20:44
-
20:44
-
20:39
-
20:07
-
19:43
-
19:39
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
18:48
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:28
-
17:19
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:30
-
16:17
-
16:11
-
16:08
-
15:59
-
15:51
-
15:46