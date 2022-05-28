Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль приехал на финал Лиги чемпионов. Фото

Рафаэль Надаль приехал на финал Лиги чемпионов. Фото
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль приехал на финал Лиги чемпионов. В финале главного еврокубкового футбольного турнира встречаются «Реал» (Испания) и «Ливерпуль» (Англия).

Встреча проходит на стадионе «Стад де Франс» во Франции. Надаль поднялся на трибуну и поприветствовал бывшего бразильского нападающего Роналдо. Известно, что испанский футболист является поклонником мадридского «Реала».

Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 22:00 мск, но игра откладывается более чем на 30 минут из-за очередей перед стадионом и проблем безопасности. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.

«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».

Финал ЛЧ начался со скандала! «Ливерпуль» опоздал на игру, а фанаты – в давке! LIVE Финал ЛЧ начался со скандала! «Ливерпуль» опоздал на игру, а фанаты – в давке! LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022