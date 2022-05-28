Рафаэль Надаль приехал на финал Лиги чемпионов. Фото

Бывшая первая ракетка мира, 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль приехал на финал Лиги чемпионов. В финале главного еврокубкового футбольного турнира встречаются «Реал» (Испания) и «Ливерпуль» (Англия).

Встреча проходит на стадионе «Стад де Франс» во Франции. Надаль поднялся на трибуну и поприветствовал бывшего бразильского нападающего Роналдо. Известно, что испанский футболист является поклонником мадридского «Реала».

Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 22:00 мск, но игра откладывается более чем на 30 минут из-за очередей перед стадионом и проблем безопасности. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.

«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».