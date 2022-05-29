Арина Соболенко посетила финал Лиги чемпионов

7-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила финал футбольной Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем», проходящий сегодня, 29 мая, в Париже.
«Финал Лиги чемпионов. А вы за кого болеете?» – написала теннисистка в социальных сетях.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
На нынешнем Открытом чемпионате Франции Соболенко, посеянная под 7-м номером, дошла до третьего круга, где уступила со счётом 6:4, 1:6, 0:6 итальянке Камиле Джорджи (30). Примечательно, что лишь одна теннисистка из первой десятки мирового рейтинга смогла пробиться в 1/8 соревнований – это лидер сезона полька Ига Свёнтек.
Из российских же теннисисток в четвёртый круг «Ролан Гаррос» вышли Дарья Касаткина (20) и Вероника Кудерметова (29).
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