Соболенко не смогла выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос», уступив Джорджи

Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на «Ролан Гаррос». В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции она уступила итальянке Камиле Джорджи. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 0:6.
Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Седьмая ракетка мира Соболенко трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Её соперница, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, сделала два эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.
Следующей соперницей Джорджи станет россиянка Дарья Касаткина. Ранее она обыграла американку Шелби Роджерс со счётом 6:3, 6:2.
Призовой фонд «Ролан Гаррос» превышает € 43 млн. Действующая победительница турнира, чешка Барбора Крейчикова, не смогла выйти во второй круг.
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