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Соболенко не смогла выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос», уступив Джорджи

Соболенко не смогла выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос», уступив Джорджи
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на «Ролан Гаррос». В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции она уступила итальянке Камиле Джорджи. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 0:6.

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Седьмая ракетка мира Соболенко трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Её соперница, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, сделала два эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Джорджи станет россиянка Дарья Касаткина. Ранее она обыграла американку Шелби Роджерс со счётом 6:3, 6:2.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» превышает € 43 млн. Действующая победительница турнира, чешка Барбора Крейчикова, не смогла выйти во второй круг.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
28 мая 2022, суббота. 15:25 МСК
Камила Джорджи
30
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 0
         
Арина Соболенко
7
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Соболенко плакала из-за кучи двойных ошибок. Судья и соперница не могли понять, в чём дело Соболенко плакала из-за кучи двойных ошибок. Судья и соперница не могли понять, в чём дело
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