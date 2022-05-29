«Вперёд, Мадрид!» Карлос Алькарас посетил финал Лиги чемпионов

6-я ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас посетил финал футбольной Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем», состоявшийся сегодня, 29 мая, в Париже.



«День отдыха, тренировок и… ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ! Вперёд, Мадрид!», – написал спортсмен в социальных сетях.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

На нынешнем Открытом чемпионате Франции Алькарас, посеянный под 6-м номером, дошёл до четвёртого круга, последовательно обыграв аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро (142), соотечественника Альберта Рамоса-Виньоласа (44) и американца Себастьяна Корду (30).



В 1/8 турнира Алькарас встретится с 25-м номером рейтинга, россиянином Кареном Хачановым, до этого обыгравшим 11-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри. Встреча состоится сегодня, 29 мая.