«Вперёд, Мадрид!» Карлос Алькарас посетил финал Лиги чемпионов

6-я ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас посетил финал футбольной Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем», состоявшийся сегодня, 29 мая, в Париже.
«День отдыха, тренировок и… ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ! Вперёд, Мадрид!», – написал спортсмен в социальных сетях.
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
На нынешнем Открытом чемпионате Франции Алькарас, посеянный под 6-м номером, дошёл до четвёртого круга, последовательно обыграв аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро (142), соотечественника Альберта Рамоса-Виньоласа (44) и американца Себастьяна Корду (30).
В 1/8 турнира Алькарас встретится с 25-м номером рейтинга, россиянином Кареном Хачановым, до этого обыгравшим 11-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри. Встреча состоится сегодня, 29 мая.
- 29 мая 2022
-
00:41
-
00:24
-
00:11
- 28 мая 2022
-
23:43
-
23:23
-
22:59
-
22:42
-
22:34
-
22:27
-
21:49
-
21:35
-
21:32
-
21:17
-
21:07
-
20:44
-
20:44
-
20:39
-
20:07
-
19:43
-
19:39
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
18:48
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:28
-
17:19
-
17:00