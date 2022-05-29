«Подготовка к Уимблдону идёт хорошо». Маррей опубликовал смешной снимок в костюме дракона

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей опубликовал в социальных сетях забавное фото.

Двукратный олимпийский чемпион позирует в детском костюме дракона.

«Подготовка к Уимблдону идёт очень хорошо», — подписал фото Маррей, добавив эмодзи «лицо без эмоций».

Фото: из личного архива Энди Маррея

35-летний Маррей пропускает текущий «Ролан Гаррос» ради усиленной подготовки к Уимблдону — 2022. Энди готовится выступить на травяном челленджере в Сурбитоне (Лондон). Соревнования пройдут с 30 мая по 5 июня. Последний раз Маррей выходил на корт в начале мая – на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) он обыграл австрийца Доминика Тима (194) и канадца Дениса Шаповалова (15), но затем снялся, не выйдя на матч с сербом Новаком Джоковичем (1).

У Маррея и его жены Ким Сирс четверо детей: дочери София и Эди, сын Тэдди Бэррон. В марте 2021 года у Энди родился четвёртый ребёнок, пол и имя которого не разглашаются.