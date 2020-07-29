Агасси, Федерер и другие теннисные папы, выигравшие турниры «Большого шлема»

Мы уже писали о том, как теннисистки возвращаются в тур после рождения детей. Некоторые из них завоёвывают даже титулы, а в отдельных случаях выигрывают и турниры «Большого шлема». Теннисные папы, естественно, побеждают чаще. Но вот тех, кто выиграл на мэйджорах, можно пересчитать по пальцам. После 1980 года таких оказалось 12.
Новак Джокович (Сербия)
За свою карьеру серб Новак Джокович выиграл 17 турниров «Большого шлема», и большую часть из них – после того, как стал отцом. В октябре 2014 года у Новака и его жены Елены родился сын Стефан, и следом сербский теннисист стал победителем Australian Open-2015, 2016, «Ролан Гаррос»-2016, Уимблдона и US Open-2015. В сентябре 2017-го Джокович во второй раз стал отцом – у него родилась дочь Тара. После этого Новак выиграл ещё пять турниров «Большого шлема» — Australian Open-2019, 2020, Уимблдон-2018, 2019 и US Open-2018. Таким образом, первая ракетка мира Новак Джокович является рекордсменом по количеству завоёванных титулов на «шлемах» после рождения детей.
Роджер Федерер (Швейцария)
Швейцарец Роджер Федерер – многодетный отец. У него с женой Миркой четверо детей – две пары близнецов. Девочки Шарлин-Рива и Майла-Роуз родились в июле 2009 года, а мальчики Лео и Ленни – в мае 2014 года. Всего после рождения детей Федерер выиграл 5 турниров «Большого шлема» — два после появления на свет дочек (Australian Open-2010 и Уимблдон-2012) и ещё три уже после рождения сыновей (Australian Open-2017, 2018 и Уимблдон-2017).
Стэн Вавринка (Швейцария)
В феврале 2010 года у Стэна Вавринки в браке со швейцарской телеведущей и бывшей фотомоделью Ильхам Вюйу родилась дочка Алексия, но через некоторое время пара рассталась. Когда девочке было четыре года, Стэн выиграл свой первый турнир «Большого шлема» — Australian Open-2014, а затем победил ещё на двух («Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016).
Стэн Вавринка с дочерью
Фото: youtube.com
Энди Маррей (Великобритания)
Британец Энди Маррей выиграл за карьеру три титула «Большого шлема», а последний из них (Уимблдон-2016) – как раз после того, как появилась на свет его старшая дочь София (в феврале того же года). Сейчас у Энди и его жены Ким – уже трое детей: вторая дочь Эди родилась в 2017-м, а сын Тэдди – в 2019-м.
Джимми Коннорс (США)
Экс-первая ракетка мира, 8-кратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс три последних своих мэйджора завоевал после рождения детей (Уимблдон-1982 и US Open-1982, 1983). В 1979 году он женился на модели «Плэйбой» Патти Макгуайр. У пары есть сын Бретт (1979 года рождения) и дочь Обри (1984).
Андре Агасси (США)
Ещё один восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» и экс-лидер мирового рейтинга американец Андре Агасси выиграл свой последний мэйджор (Australian Open-2003) после того, когда у них со Штеффи Граф родился сын Джейден-Джил (в октябре 2001 года). Дочь Джаз-Элли появилась на свет в октябре 2003 года, через 9 месяцев после победы Андре в Мельбурне.
Также по одному турниру «Большого шлема» выиграли после рождения детей Борис Беккер, Евгений Кафельников, Патрик Кэш, Андрес Гомес, Петр Корда и Альберт Коста.
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