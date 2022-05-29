«Была чертовски напугана». Осака рассказала, как пережила сообщения о стрельбе в Бруклине

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала о травмирующем опыте во время посещения боя за титул WBA в лёгком весе, который прошёл в Бруклине (США) на арене «Барклайс-центр».

В поединке сошлись американцы Джэрвонта Дэвис и Роландо Ромеро. Первый нокаутировал второго в шестом раунде.

После боя у территории арены началась паника — якобы услышав звуки стрельбы, напуганные зрители, уже покинувшие спорткомплекс, побежали обратно в здание. Многие получили травмы, поддавшись панике. Полиция Нью-Йорка опровергла информацию о стрельбе.

«Я как раз была в «Барклайс-центре» и вдруг услышала крики, увидела бегущих людей. Потом нам стали кричать, что там был стрелок, и нам пришлось прятаться в комнате и закрывать двери. Я была чертовски напугана.

Очень надеюсь, что все выбрались оттуда благополучно», — написала Осака в своих социальных сетях.