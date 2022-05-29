«Была чертовски напугана». Осака рассказала, как пережила сообщения о стрельбе в Бруклине

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала о травмирующем опыте во время посещения боя за титул WBA в лёгком весе, который прошёл в Бруклине (США) на арене «Барклайс-центр».
В поединке сошлись американцы Джэрвонта Дэвис и Роландо Ромеро. Первый нокаутировал второго в шестом раунде.
После боя у территории арены началась паника — якобы услышав звуки стрельбы, напуганные зрители, уже покинувшие спорткомплекс, побежали обратно в здание. Многие получили травмы, поддавшись панике. Полиция Нью-Йорка опровергла информацию о стрельбе.
«Я как раз была в «Барклайс-центре» и вдруг услышала крики, увидела бегущих людей. Потом нам стали кричать, что там был стрелок, и нам пришлось прятаться в комнате и закрывать двери. Я была чертовски напугана.
Очень надеюсь, что все выбрались оттуда благополучно», — написала Осака в своих социальных сетях.
- 29 мая 2022
-
16:06
-
15:37
-
15:05
-
15:00
-
14:58
-
14:53
-
14:07
-
13:46
-
13:38
-
13:00
-
12:54
-
12:27
-
12:26
-
11:55
-
11:34
-
10:58
-
10:57
-
10:49
-
10:36
-
10:16
-
09:59
-
09:34
-
00:41
-
00:24
-
00:11
- 28 мая 2022
-
23:43
-
23:23
-
22:59
-
22:42
-
22:34
-
22:27
-
21:49
-
21:35
-
21:32
-
21:17