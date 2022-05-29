Муратоглу: ATP собирается легализовать коучинг во время матчей. Остались лишь формальности

Известный тренер Патрик Муратоглу заявил, что ATP собирается разрешить коучинг.
«Коучинг терпели много лет, и я сообщаю, что вот-вот он будет легализован. Остаются небольшие формальности, которые в скором времени будут улажены.
Исторически мы всегда шли в этом направлении. Хотя многие и против подсказок и говорят, что красота тенниса в том, что игрок сам принимает решения на корте, это происходит почти в каждом матче», — цитирует Муратоглу We love tennis.
Напомним, одним из известных случаев коучинга стала ситуация, когда греческий теннисист Стефанос Циципас получил предупреждение по ходу полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии с россиянином Даниилом Медведевым.
Отец Циципаса активно подсказывал сыну в ходе матча — это запрещено правилами. По этой причине Стефаносу вынесли предупреждение.
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