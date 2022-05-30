Хачанов уступил Алькарасу и не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга он уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Испанскому теннисисту потребовалось лишь три сета. Итоговый счёт — 6:1, 6:4, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Шестая ракетка мира Алькарас выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. Хачанов, занимающий 25-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Для Хачанова «Ролан Гаррос» завершён.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Хачанов — Алькарас.
Следующим соперником испанского теннисиста станет немец Александр Зверев.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
29 мая 2022, воскресенье. 22:20 МСК
25
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 3
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
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