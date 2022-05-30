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Хачанов уступил Алькарасу и не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Хачанов уступил Алькарасу и не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга он уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Испанскому теннисисту потребовалось лишь три сета. Итоговый счёт — 6:1, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Шестая ракетка мира Алькарас выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. Хачанов, занимающий 25-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Для Хачанова «Ролан Гаррос» завершён.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Хачанов — Алькарас.

Следующим соперником испанского теннисиста станет немец Александр Зверев.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
29 мая 2022, воскресенье. 22:20 МСК
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 4    
6 		6 6    
             
Карлос Алькарас
6
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Хачанов не взял у Алькараса ни сета. Испанский вундеркинд поборется в Париже за полуфинал Хачанов не взял у Алькараса ни сета. Испанский вундеркинд поборется в Париже за полуфинал
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