Рафаэль Надаль высказался о победе «Реала» над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что думает о победе «Реала» над «Ливерпулем» в финальном матче сезона-2021/2022 Лиги чемпионов. «Реал» победил со счётом 1:0 и в 14-й раз завоевал главный европейский клубный трофей.
Напомним, Надаль — давний болельщик «Реала».
«Когда я лёг спать? Не поздно, потому что мне удалось уехать вовремя. Мне понравилось, что я впервые в жизни попал на финал Лиги чемпионов — и моя команда выиграла. Так что это была счастливая ночь, без сомнения. Хотя добраться туда было трудно, если честно. Но мне понравилось.
Это был один из самых сумасшедших титулов в исполнении команды, выигравшей Лигу чемпионов. То, как они добились этого титула, просто незабываемо, потому что каждый матч, сыгранный «Реалом», был чем-то особенным. Камбэки, очень тяжёлые моменты. Да и вчера вот Куртуа был великолепен.
Я не смог увидеть празднование, честно говоря, потому что на фоне получасовой задержки я подумал, что это подходящий момент, чтобы лечь спать по окончании матча. Так что, к сожалению, я не смог присутствовать на праздновании. Но мне очень повезло, что я смог насладиться таким финалом. Поэтому я просто благодарю «Реал» и УЕФА за приглашение меня и моей семьи», — сказал Рафаэль на пресс-конференции.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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