Каспер Рууд обыграл Хуберта Хуркача и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу в матче четвёртого раунда «Ролан Гаррос», в котором его соперником был представитель Польши Хуберт Хуркач. Рууд, являющийся восьмой ракеткой мира, обыграл Хуркача (13) со счётом 6:2, 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты.

Рууд исполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку. Норвежский теннисист использовал шесть брейк-пойнтов из 10 (процент реализации составил 60%). Что касается Хуркача, то у него восемь подач навылет и две двойные ошибки. Он реализовал три брейк-пойнта из пяти (также 60%).

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Каспер Рууд сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с датчанином Хольгером Руне.