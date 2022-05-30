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Каспер Рууд обыграл Хуберта Хуркача и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Каспер Рууд обыграл Хуберта Хуркача и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу в матче четвёртого раунда «Ролан Гаррос», в котором его соперником был представитель Польши Хуберт Хуркач. Рууд, являющийся восьмой ракеткой мира, обыграл Хуркача (13) со счётом 6:2, 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты.

Рууд исполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку. Норвежский теннисист использовал шесть брейк-пойнтов из 10 (процент реализации составил 60%). Что касается Хуркача, то у него восемь подач навылет и две двойные ошибки. Он реализовал три брейк-пойнта из пяти (также 60%).

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Каспер Рууд сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с датчанином Хольгером Руне.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
30 мая 2022, понедельник. 13:55 МСК
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 6  
2 		3 6 3  
             
Хуберт Хуркач
13
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Турнирная сетка
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