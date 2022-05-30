Стефанос Циципас уступил Хольгеру Руне в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Завершился матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас встретился с 40-м номером рейтинга датчанином Хольгером Руне.



Победу со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 6:4 одержал Хольгер Руне. Продолжительность встречи составила 3 часа 1 минуту. Датчанин выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету грека восемь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.



В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Руне встретится с восьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом, до этого на стадии 1/8 финала обыгравшим поляка Хуберта Хуркача (13).