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Стефанос Циципас уступил Хольгеру Руне в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Стефанос Циципас уступил Хольгеру Руне в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Завершился матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас встретился с 40-м номером рейтинга датчанином Хольгером Руне.

Победу со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 6:4 одержал Хольгер Руне. Продолжительность встречи составила 3 часа 1 минуту. Датчанин выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету грека восемь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Руне встретится с восьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом, до этого на стадии 1/8 финала обыгравшим поляка Хуберта Хуркача (13).

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
30 мая 2022, понедельник. 15:15 МСК
Хольгер Витус Нёсков Руне
40
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 		3 6 6  
5 		6 3 4  
             
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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