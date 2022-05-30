Тарпищев оценил победу Рублёва над Синнером. Итальянец снялся в 3-м сете из-за травмы

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублёва (7) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022 с 12-й ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Андрей играл в своём стиле, но очень рано проиграл свою подачу с 40:15 во втором гейме — по сути, начал с 0:2. Довольно трудно было отыграться: Синнер здорово подавал, да и классно передвигался.

Рублёв потихоньку адаптировался — всё же по ходу игры привыкаешь к скорости. Стал играть чуть разумнее и подавал более разнообразно. Было видно, что Синнер не очень хорошо себя чувствует: похоже на травму связок колена. По ходу матча начал подседать — в итоге снялся», – сказал функционер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.