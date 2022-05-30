Андрей Рублёв прошёл в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Янник Синнер отказался продолжать матч

Завершился матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретился с 12-м номером рейтинга итальянцем Янником Синнером.

Победу со счётом 1:6, 6:4, 2:0 одержал Андрей Рублёв. Янник Синнер отказался продолжать матч в третьем сете из-за травмы. В прошлом круге турнира Янник Синнер играл с повязкой на колене и во время матча также вызывал врача.

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Итальянец выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету россиянина четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Рублёв встретится с победителем матча между Марином Чиличем и Даниилом Медведевым.