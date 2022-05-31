Тренер Джоковича Горан Иванишевич высказался о предстоящем матче Новака с Надалем на «РГ»

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящее время является тренером 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, поделился ожиданиями от встречи своего подопечного с 21-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Матч Джокович — Надаль состоится сегодня, 31 мая.
«Нервозность будет. Всегда есть позитивная нервозность, но они играли друг против друга 58 раз, они прекрасно знают друг друга. Я бы не сказал, что кто-то является фаворитом в этом матче. Надаль говорил, что не хочет играть вечером, Ноле сказал, что хочет, но много ли это значит? Если ты не играешь хорошо, не имеет значения, когда проводится матч — будь то пять утра, полдень или девять вечера.
Конечно, мы верим в победу, Новак играет хорошо, он на пике формы, всё совпало именно так, как должно было быть после Монте-Карло. Лучшего и желать нельзя — теперь вопрос только в том, как они выйдут на корт и как сыграют», — приводит слова Иванишевича Telegraf.
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