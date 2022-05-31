«Я чуть не наложил в штаны». Зверев — о нервной концовке матча с Алькарасом

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев высказался о нервной концовке матча с 19-летним испанцем Карлосом Алькарасом на Открытом чемпионате Франции — 2022.

Зверев (3) одолел Алькараса (6) со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7). В четвёртом сете немец не подал на матч, на тай-брейке отыграл сетбол, потом упустил матчбол на своей подаче, но всё же реализовал второй на приёме.

«Я чуть не наложил в штаны (смеётся).

По ходу матча солнце село, а для меня тень и медленные условия – это не очень комфортно. Пока было солнечно, я ни разу не проиграл подачу, мяч тогда летел намного быстрее. Мне в итоге даже пришлось натяжку струн поменять», — сказал Зверев в интервью на корте.