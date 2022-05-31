Кафельников: Алькарас — лучшее, что случалось с мужским теннисом за последние 20 лет!
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» россиянин Евгений Кафельников отреагировал на исход матча 19-летнего испанца Карлоса Алькараса с немцем Александром Зверевым в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
Алькарас (6) проиграл Звереву (3) со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:7 (7:9). Таким образом, Александр прервал 14-матчевую беспроигрышную серию испанца и нанёс ему всего четвёртое поражение в этом сезоне.
«Фанаты тенниса! Вы можете закидать меня чем угодно, но этот пацан – лучшее, что случалось с мужским теннисом за последние 20 лет!» — написал Кафельников в своих социальных сетях.
За путёвку в финал Зверев поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 5).
Комментарии
- 31 мая 2022
-
22:53
-
22:31
-
22:23
-
22:07
-
21:56
-
21:43
-
21:34
-
21:27
-
21:10
-
21:05
-
20:52
-
19:58
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
18:53
-
18:40
-
18:24
-
18:14
-
17:58
-
17:37
-
17:25
-
17:08
-
15:44
-
15:30
-
14:51
-
14:26
-
14:05
-
13:40
-
13:26
-
13:14
-
13:08
-
13:00
-
12:21
-
12:06
Партнерский контент