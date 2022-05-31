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Кафельников: Алькарас — лучшее, что случалось с мужским теннисом за последние 20 лет!

Кафельников: Алькарас — лучшее, что случалось с мужским теннисом за последние 20 лет!
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» россиянин Евгений Кафельников отреагировал на исход матча 19-летнего испанца Карлоса Алькараса с немцем Александром Зверевым в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022.

Алькарас (6) проиграл Звереву (3) со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:7 (7:9). Таким образом, Александр прервал 14-матчевую беспроигрышную серию испанца и нанёс ему всего четвёртое поражение в этом сезоне.

«Фанаты тенниса! Вы можете закидать меня чем угодно, но этот пацан – лучшее, что случалось с мужским теннисом за последние 20 лет!» — написал Кафельников в своих социальных сетях.

За путёвку в финал Зверев поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 5).

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