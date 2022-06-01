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Директор «Ролан Гаррос»: признаю, что сейчас мужской теннис привлекательнее женского

Директор «Ролан Гаррос»: признаю, что сейчас мужской теннис привлекательнее женского
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Директор «Ролан Гаррос», двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» француженка Амели Моресмо объяснила, по какой причине на текущем турнире предпочтение отдаётся мужским матчам. Большинство женских матчей проводились первыми запусками, в то время как мужчины постоянно играли вечером, когда поток болельщиков более насыщен.

«Я сама женщина, бывшая теннисистка, но совершенно спокойно признаю, что сейчас мужской теннис привлекательнее.

Когда я каждый день составляла расписание, я постоянно смотрела, какой женский матч можно туда поставить. Соперничество или звезду, которую можно туда поставить. Оценивала эти параметры.

Честно, я каждый день об этом думала. Нет, не каждый день. Это неправильно. Но в большинстве случаев мы с командой на этом сосредотачивались. И было трудно найти такой матч», — сказала Моресмо на пресс-конференции.

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