Директор «Ролан Гаррос»: признаю, что сейчас мужской теннис привлекательнее женского

Директор «Ролан Гаррос», двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» француженка Амели Моресмо объяснила, по какой причине на текущем турнире предпочтение отдаётся мужским матчам. Большинство женских матчей проводились первыми запусками, в то время как мужчины постоянно играли вечером, когда поток болельщиков более насыщен.
«Я сама женщина, бывшая теннисистка, но совершенно спокойно признаю, что сейчас мужской теннис привлекательнее.
Когда я каждый день составляла расписание, я постоянно смотрела, какой женский матч можно туда поставить. Соперничество или звезду, которую можно туда поставить. Оценивала эти параметры.
Честно, я каждый день об этом думала. Нет, не каждый день. Это неправильно. Но в большинстве случаев мы с командой на этом сосредотачивались. И было трудно найти такой матч», — сказала Моресмо на пресс-конференции.
- 1 июня 2022
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