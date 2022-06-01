Свёнтек разочаровали слова Моресмо о том, что «мужской теннис привлекательнее женского»

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2020 года, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек отреагировала на слова директора «Ролан Гаррос», бывшей теннисистки Амели Моресмо о том, что «мужской теннис привлекательнее женского». Моресмо таким образом комментировала то, что на текущем турнире все матчи ночных сессий (за исключением одного) были отданы мужчинам.

«Ох, это немного разочаровывает и удивляет, ведь она тоже была в WTA. Дело в том, что, с моей точки зрения, каждому игроку хочется выступать в нормальные часы, но, конечно, иногда хочется и развлечься и при этом демонстрировать свой лучший теннис.

Я выхожу на корт одинаково сосредоточенной в любое время. Не имеет значения, дневная это сессия или вечерняя. Но, да, это немного разочаровывает.

Но, знаете, решение всегда будет за организаторами, и мы должны с ним мириться. Но мне также хочется, чтобы мой теннис развлекал людей, я всегда это говорила. В самые трудные моменты я вспоминаю, что тоже играю для людей.

Да, это личное мнение каждого – кому-то больше нравится мужской теннис, а кому-то женский, но я думаю, что у женского есть свои сильные стороны. Некоторые могут сказать, что матчи девушек непредсказуемы. И это действительно может привлекать людей. Всё зависит от личных взглядов», — сказала Свёнтек на пресс-конференции после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос».