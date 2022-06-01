Андрей Рублёв на тай-брейке проиграл Марину Чиличу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.

В четвертьфинальном матче Рублёв (7) в упорной борьбе проиграл чемпиону US Open – 2014, хорвату Марину Чиличу (20) со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10). Встреча продлилась 4 часа 14 минут. Рублёв 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Чилича — 33 эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в финал «Ролан Гаррос» 33-летний Чилич сразится либо с Каспером Руудом (Норвегия, 8), либо с Хольгером Руне (Дания).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим обладателем титула является первая ракетка мира серб Новак Джокович, сложивший чемпионские полномочия в четвертьфинале текущего розыгрыша.