Деян Ловрен отреагировал на победу Марина Чилича над Андреем Рублёвым на «Ролан Гаррос»

Футболист «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен отреагировал на победу хорватского теннисиста Марина Чилича над седьмой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Чилич победил Рублёва со счётом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2) и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».
«Браво, Марин», — написал Ловрен в своих социальных сетях.
Фото: соцсети деяна ловрена
В полуфинале соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Чилич встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом. В другом полуфинале 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль сыграет с третьим номером рейтинга ATP, представителем Германии Александром Зверевым.
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