Евгений Кафельников: плевать на игроков, которые хотят трёхсетовый формат на ТБШ!

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников раскритиковал игроков, которые желают, чтобы на турнирах «Большого шлема» ввели трёхсетовый формат. В настоящее время в матчах мужского одиночного разряда на всех ТБШ, в число которых входят Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open, применяется пятисетовый формат.
«Мне на самом деле плевать на игроков, которые хотят трёхсетового формата на «Шлемах»! Это [пятисетовый формат] должно остаться навсегда, и точка!» — написал Кафельников в своём «твиттере».
Вчера, 1 июня, на «Ролан Гаррос» состоялся яркий пятисетовый четвертьфинал, в котором россиянин Андрей Рублёв проиграл хорвату Марину Чиличу со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).
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