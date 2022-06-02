Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эна Шихабара и Весли Колхоф стали победителями «Ролан Гаррос» в миксте

Эна Шихабара и Весли Колхоф стали победителями «Ролан Гаррос» в миксте
Комментарии

Японка Эна Шихабара и представитель Нидерландов Весли Колхоф выиграли «Ролан Гаррос» в миксте.

В финале турнира они обыграли норвежку Улрикке Эйкери и бельгийца Йорана Флигена в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Матч продлился 1 час 29 минут. На счету Шихабары и Колхофа пять подач навылет, две ошибки на подаче и три брейка при четырёх брейк-пойнтах. Эйкери и Флиген за два сета выполнили один эйс, не допустили двойных ошибок и реализовали лишь один брейк-пойнт из пяти.

Напомним, параллельно с соревнованиями в миксте в рамках «Ролан Гаррос» также проходят мужские и женские турниры, мужской и женский парные разряды и юниорский Открытый чемпионат Франции.

Ролан Гаррос — микст. Финал
02 июня 2022, четверг. 13:10 МСК
Улрикке Эйкери
Норвегия
Улрикке Эйкери
Йоран Флиген
Бельгия
Йоран Флиген
У. Эйкери Й. Флиген
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2  
7 7 		6  
         
Эна Шибахара
Япония
Эна Шибахара
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Э. Шибахара В. Колхоф

Дочь Весниной забавно болеет за Джоковича на «Ролан Гаррос»:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022