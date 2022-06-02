Эна Шихабара и Весли Колхоф стали победителями «Ролан Гаррос» в миксте
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Японка Эна Шихабара и представитель Нидерландов Весли Колхоф выиграли «Ролан Гаррос» в миксте.
В финале турнира они обыграли норвежку Улрикке Эйкери и бельгийца Йорана Флигена в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
Матч продлился 1 час 29 минут. На счету Шихабары и Колхофа пять подач навылет, две ошибки на подаче и три брейка при четырёх брейк-пойнтах. Эйкери и Флиген за два сета выполнили один эйс, не допустили двойных ошибок и реализовали лишь один брейк-пойнт из пяти.
Напомним, параллельно с соревнованиями в миксте в рамках «Ролан Гаррос» также проходят мужские и женские турниры, мужской и женский парные разряды и юниорский Открытый чемпионат Франции.
Ролан Гаррос — микст. Финал
02 июня 2022, четверг. 13:10 МСК
Улрикке Эйкери
Йоран Флиген
У. Эйкери Й. Флиген
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
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|6
Эна Шибахара
Весли Колхоф
Э. Шибахара В. Колхоф
Дочь Весниной забавно болеет за Джоковича на «Ролан Гаррос»:
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