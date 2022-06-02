Эна Шихабара и Весли Колхоф стали победителями «Ролан Гаррос» в миксте

Японка Эна Шихабара и представитель Нидерландов Весли Колхоф выиграли «Ролан Гаррос» в миксте.

В финале турнира они обыграли норвежку Улрикке Эйкери и бельгийца Йорана Флигена в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Матч продлился 1 час 29 минут. На счету Шихабары и Колхофа пять подач навылет, две ошибки на подаче и три брейка при четырёх брейк-пойнтах. Эйкери и Флиген за два сета выполнили один эйс, не допустили двойных ошибок и реализовали лишь один брейк-пойнт из пяти.

Напомним, параллельно с соревнованиями в миксте в рамках «Ролан Гаррос» также проходят мужские и женские турниры, мужской и женский парные разряды и юниорский Открытый чемпионат Франции.

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