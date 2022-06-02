Дмитриева назвала большим успехом для Касаткиной полуфинал «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о поражении россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Свёнтек.
«Полуфинал «Ролан Гаррос» для Касаткиной – это очень большой успех. И матч со Свёнтек она постарается как можно скорее забыть, чтобы не вспоминать неприятные моменты на этом турнире. Она вернулась в элитарную группу, находится на подступах к первой десятке. Я считаю, что это неплохо. Сегодняшний матч был неудачным, на мой взгляд, Дарья была зажата, очень сильно нервничала. Психология – это очень серьёзная проблема многих теннисистов, и она занимает существенное место в теннисе», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 2 июня 2022
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