Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дмитриева назвала большим успехом для Касаткиной полуфинал «Ролан Гаррос»

Дмитриева назвала большим успехом для Касаткиной полуфинал «Ролан Гаррос»
Комментарии

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о поражении россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Свёнтек.

«Полуфинал «Ролан Гаррос» для Касаткиной – это очень большой успех. И матч со Свёнтек она постарается как можно скорее забыть, чтобы не вспоминать неприятные моменты на этом турнире. Она вернулась в элитарную группу, находится на подступах к первой десятке. Я считаю, что это неплохо. Сегодняшний матч был неудачным, на мой взгляд, Дарья была зажата, очень сильно нервничала. Психология – это очень серьёзная проблема многих теннисистов, и она занимает существенное место в теннисе», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Свёнтек — это каток! Наша Даша Касаткина продержалась в полуфинале чуть больше часа Свёнтек — это каток! Наша Даша Касаткина продержалась в полуфинале чуть больше часа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022