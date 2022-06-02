Веснина — о вылете Касаткиной с «РГ»: единственный шанс был надеяться на ошибки Свёнтек

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о поражении россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Свёнтек.
«Прежде всего это великолепное достижение Даши. Я поздравляю её с выходом в первый полуфинал. Я уверена, что это не последний её выход в полуфинал турнира «Большого шлема». Но в данный момент противостоять Свёнтек очень сложно.
Дарья не могла найти ключи к её игре. Мощных данных у Касаткиной нет, чтобы где-то поддавить агрессивной игрой с задней линии. Она пыталась играть комбинационно. Но Свёнтек не даёт возможности: сама атакует, сама ведёт игру. Единственный шанс был в том, чтобы надеяться на ошибки Свёнтек, что она сыграет не так уверенно. Но Ига провела матч на одном дыхании, показала, что она первая ракетка мира, и не оставила шансов!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 2 июня 2022
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