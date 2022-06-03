Симона Халеп — Патрику Муратоглу: у вас болит голова из-за меня?

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, румынка Симона Халеп опубликовала свежее фото в своих социальных сетях. На снимке Халеп изображена со своим тренером Патриком Муратоглу, который держится за голову.
«У вас болит голова из-за меня?» — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива симоны халеп
Напомним, в начале апреля Халеп начала сотрудничать с известным тренером Патриком Муратоглу, наставником 23-кратной чемпионки ТБШ в женском одиночном разряде Серены Уильямс. Муратоглу рассказал, что после беседы с Уильямс согласился стать тренером Халеп на постоянной основе.
30-летняя Халеп выиграла «Ролан Гаррос» в 2018 году и Уимблдон в 2019-м. Высшее достижение румынки на Australian Open — выход в финал в 2018 году, а на US Open — полуфинал в 2015 году.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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