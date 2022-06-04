Кто победит в финале «Ролан Гаррос» — 2022?

В преддверии финала турнира «Большого шлема» во Франции – «Ролан Гаррос» – 2022, в котором сойдутся 36-летний испанец Рафаэль Надаль (5-й номер рейтинга ATP) и 23-летний представитель Норвегии Каспер Рууд (8-й номер рейтинга ATP), «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе о победителе турнира.

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, финал «Ролан Гаррос» — 2022 пройдёт завтра, в воскресенье, 5 июня. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» после отказа от продолжения матча от немца Александра Зверева в результате травмы. Рууд же переиграл в полуфинале хорватского теннисиста Марина Чилича (3:6, 6:4, 6:2, 6:2).

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» — 2022.