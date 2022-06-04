Чилич сравнил свои достижения с победами Вавринки и дель Потро после полуфинала «РГ»

Хорватский теннисист Марин Чилич сравнил свои соревновательные результаты с выступлениями других теннисистов на турнирах «Большого шлема».

«Каков я в сравнении с Вавринкой и дель Потро? Понятия не имею. У Вавринки три «Больших шлема» и, разумеется, потрясающая карьера. Но я смотрю на свои достижения и стараюсь делать всё, что в моих силах. Конечно, это фантастический турнир после того, как я долго не играл так хорошо на таком уровне. Так что это очень воодушевляет.

Лучше ли я, чем дель Потро? Трудно сказать, потому что дель Потро был гораздо стабильнее на этом высоком уровне. Я играл немного дольше с учётом его травм. Но если посмотреть на его стабильность, то она просто фантастическая», — сказал Чилич на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

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