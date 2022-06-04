Мишель Обама трогательно обратилась к финалистке «Ролан Гаррос» Кори Гауфф

Мишель Обама, супруга 44-го президента США Барака Обамы, отреагировала на выход 18-летней американки Кори Гауфф в финал Открытого чемпионата Франции – 2022.
«Мои поздравления Кори! Я так горжусь тобой и буду болеть за тебя весь твой путь», — написала Мишель в своём «твиттере».
Кори стала самой молодой финалисткой турнира «Большого шлема» с Уимблдона-2004, который выиграла 17-летняя россиянка Мария Шарапова.
За титул на «Ролан Гаррос» — 2022 Гауфф сразится с чемпионкой 2020 года, первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек (1), которая не проигрывала уже 34 матча подряд. Встреча пройдёт сегодня, 4 июня, начало — в 16:00 мск. Примечательно, что юная Кори также сыграет и в финале «Ролан Гаррос» в парном разряде вместе с соотечественницей Джессикой Пегулой.
- 4 июня 2022
-
13:34
-
13:04
-
13:00
-
12:48
-
12:47
-
12:33
-
11:59
-
11:50
-
11:47
-
10:42
-
09:46
-
09:40
-
09:31
-
09:22
-
08:56
-
04:18
-
03:17
-
02:35
-
00:47
-
00:34
-
00:26
-
00:11
- 3 июня 2022
-
23:21
-
23:15
-
22:18
-
21:54
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:38
-
20:36
-
20:17
-
20:15
-
20:11
-
20:09