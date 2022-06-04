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Мишель Обама трогательно обратилась к финалистке «Ролан Гаррос» Кори Гауфф

Мишель Обама трогательно обратилась к финалистке «Ролан Гаррос» Кори Гауфф
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Мишель Обама, супруга 44-го президента США Барака Обамы, отреагировала на выход 18-летней американки Кори Гауфф в финал Открытого чемпионата Франции – 2022.

«Мои поздравления Кори! Я так горжусь тобой и буду болеть за тебя весь твой путь», — написала Мишель в своём «твиттере».

Кори стала самой молодой финалисткой турнира «Большого шлема» с Уимблдона-2004, который выиграла 17-летняя россиянка Мария Шарапова.

За титул на «Ролан Гаррос» — 2022 Гауфф сразится с чемпионкой 2020 года, первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек (1), которая не проигрывала уже 34 матча подряд. Встреча пройдёт сегодня, 4 июня, начало — в 16:00 мск. Примечательно, что юная Кори также сыграет и в финале «Ролан Гаррос» в парном разряде вместе с соотечественницей Джессикой Пегулой.

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