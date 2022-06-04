Чесноков: общался с людьми — у Саши Зверева серьёзный разрыв связки

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков рассказал, что ему известно о травме олимпийского чемпиона, третьей ракетки мира немца Александра Зверева, которую он получил в матче с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
Напомним, Надаль со счётом 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 (30:40) в свою пользу Александр получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он не продолжит матч.
«Я сегодня общался со знающими людьми: у Саши Зверева серьёзный разрыв связки. Он буквально сегодня ходил проверяться, и там обнаружили разрыв связки», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 4 июня 2022
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