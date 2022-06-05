Медведев возглавил посев турнира в Хертогенбосхе. Там же сыграет Хачанов

Состоялась жеребьёвка турнира категории АТР-250, который пройдёт в Хертогенбосхе (Нидерланды) с 6 по 12 июня. В соревнованиях примут участие два российских теннисиста – Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Медведев, который с 13 июня возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, стал лидером посева и начнёт соревнования со второго круга, где его соперником станет победитель матча между австралийцем Джеймсом Даквортом и одним из победителей квалификации. Хачанов получил пятый номер посева и в первом круге встретится с представителем Чили Алехандро Табило.

В число четырёх сеяных, которые, как и Медведев, начнут выступать со второго круга, также вошли канадец Феликс Оже-Альяссим (2), американец Тейлор Фритц (3) и австралиец Алекс де Минор (4).