Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев возглавил посев турнира в Хертогенбосхе. Там же сыграет Хачанов

Медведев возглавил посев турнира в Хертогенбосхе. Там же сыграет Хачанов
Комментарии

Состоялась жеребьёвка турнира категории АТР-250, который пройдёт в Хертогенбосхе (Нидерланды) с 6 по 12 июня. В соревнованиях примут участие два российских теннисиста – Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Медведев, который с 13 июня возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, стал лидером посева и начнёт соревнования со второго круга, где его соперником станет победитель матча между австралийцем Джеймсом Даквортом и одним из победителей квалификации. Хачанов получил пятый номер посева и в первом круге встретится с представителем Чили Алехандро Табило.

В число четырёх сеяных, которые, как и Медведев, начнут выступать со второго круга, также вошли канадец Феликс Оже-Альяссим (2), американец Тейлор Фритц (3) и австралиец Алекс де Минор (4).

Зверев не доиграл матч, пропустив Надаля в финал. А Медведев снова будет 1-й ракеткой! Зверев не доиграл матч, пропустив Надаля в финал. А Медведев снова будет 1-й ракеткой!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022