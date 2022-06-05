Арина Соболенко возглавила посев травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), который пройдёт с 6 по 12 июня. Соревнования состоятся на травяном покрытии.
Возглавила посев турнира седьмая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко. В первом круге соревнований Арина сразится с представительницей Украины Катериной Байндль (Козловой).
Второй сеяной стала швейцарка Белинда Бенчич. Её первой соперницей будет американка Мэдисон Бренгл.
В основную сетку соревнований попали шесть россиянок: Людмила Самсонова (5), Вероника Кудерметова (6), Екатерина Александрова (7), Анна Калинская, Анна Блинкова и Виталия Дьяченко.
Самсонова в первом круге сразится с представительницей США Энн Ли, Кудерметова – с француженкой Леолией Жанжан (WC), Александрова – с украинкой Даяной Ястремской, Калинская – с нидерландкой Сюзан Ламенс (WC), Блинкова – с бельгийкой Гретье Миннен, Дьяченко – с американкой Шелби Роджерс.
Призовой фонд соревнований составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.
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