Рафаэль Надаль — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 5 июня, в финальном матче Открытого чемпионата Франции – 2022 в Париже 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль встретится с восьмой ракеткой мира Каспером Руудом.

Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье после женского парного финала и начнётся не раньше 16:00 мск.

Это будет первая встреча Надаля и Рууда — раньше теннисисты никогда не играли друг против друга в очном матче.

Напомним, Рафаэль Надаль пробился в 14-й финал «Ролан Гаррос» в карьере. Это 30-й финал испанского теннисиста на турнирах «Большого шлема». Для Рууда это будет первый финал турнира такого уровня.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль – Каспер Рууд.