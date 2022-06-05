Рафаэль Надаль — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 5 июня, в финальном матче Открытого чемпионата Франции – 2022 в Париже 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль встретится с восьмой ракеткой мира Каспером Руудом.
Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье после женского парного финала и начнётся не раньше 16:00 мск.
Это будет первая встреча Надаля и Рууда — раньше теннисисты никогда не играли друг против друга в очном матче.
Напомним, Рафаэль Надаль пробился в 14-й финал «Ролан Гаррос» в карьере. Это 30-й финал испанского теннисиста на турнирах «Большого шлема». Для Рууда это будет первый финал турнира такого уровня.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль – Каспер Рууд.
- 5 июня 2022
-
13:48
-
13:00
-
12:59
-
12:42
-
12:04
-
11:58
-
11:53
-
11:25
-
11:17
-
11:05
-
10:59
-
10:52
-
10:35
-
10:27
-
09:54
-
09:54
-
09:40
-
09:40
-
07:26
-
00:56
-
00:21
-
00:01
- 4 июня 2022
-
22:30
-
22:01
-
21:44
-
21:25
-
21:06
-
20:53
-
20:26
-
18:46
-
18:31
-
18:20
-
18:18
-
18:14
-
18:13