Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос»
Комментарии

Сегодня, 5 июня, в финальном матче Открытого чемпионата Франции – 2022 в Париже 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль встретится с восьмой ракеткой мира Каспером Руудом.

Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье после женского парного финала и начнётся не раньше 16:00 мск.

Это будет первая встреча Надаля и Рууда — раньше теннисисты никогда не играли друг против друга в очном матче.

Напомним, Рафаэль Надаль пробился в 14-й финал «Ролан Гаррос» в карьере. Это 30-й финал испанского теннисиста на турнирах «Большого шлема». Для Рууда это будет первый финал турнира такого уровня.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль – Каспер Рууд.

Каспер Рууд опережает Надаля по победам на грунте с 2018 года. Выиграет ли норвежец финал? Каспер Рууд опережает Надаля по победам на грунте с 2018 года. Выиграет ли норвежец финал?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022