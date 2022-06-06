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Дарья Касаткина выложила пост по окончании грунтового сезона. Она дошла до полуфинала «РГ»

Дарья Касаткина выложила пост по окончании грунтового сезона. Она дошла до полуфинала «РГ»
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. На минувшей неделе Касаткина дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, где проиграла будущей победительнице Иге Свёнтек.

«Грунтовый сезон закончен. Насладилась шестью неделями турниров в прекрасной Европе. Спасибо моей команде за поддержку и незабываемые воспоминания. Люблю вас, ребята. В нетерпении жду большего», — написала Касаткина.

Напомним, Дарья Касаткина отыграла сразу восемь мест в рейтинге WTA. Возглавляет список, как и прежде, Свёнтек.

Рейтинг WTA. 6 июня
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8631 очко.
2 (5). Анетт Контавейт (Эстония)— 4326.
3 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4245.
4 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4150.
5 (3). Мария Саккари (Греция) — 4016.
6 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 3966....
12 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 2765.

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:

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