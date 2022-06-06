Корретха: пару недель назад Надаль едва ходил — и победил. Не понял, он должен рассказать

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха прокомментировал победу 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Франции. Надаль победил норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0 и в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос».
Напомним, испанец пропустил начало грунтового сезона. У него был стрессовый перелом ребра и травма стопы. В четвертьфинале Рафаэль обыграл Новака Джоковича, а в полуфинале — Александра Зверева, после того как немец не смог закончить матч из-за травмы.
«Я ничего не понимаю. Как Рафа победил, когда он едва мог ходить пару недель назад? Он и на первой неделе был в порядке, а потом внезапно прибавил против Новака, а потом и против Зверева.
В финале мне казалось, что он действовал даже не на сто процентов, и это при всём уважении к Касперу, который сделал всё, что мог. Я не понимаю, как он это сделал. Однажды он должен рассказать нам, как это возможно, потому что я этого не понимаю», — приводит слова Корретхи Eurosport.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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