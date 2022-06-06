Любичич предложил переименовать арену Шатрье в честь Надаля
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Хорватский теннисист Иван Любичич, являющийся полуфиналистом «Ролан Гаррос» 2006 года, предложил переименовать арену Филиппа Шатрье в честь испанца Рафаэля Надаля. Накануне, 5 июня, испанский теннисист в 14-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису.
«Немногие сыграли на 14 турнирах «Ролан Гаррос». А он выиграл его 14 раз. Невозможно даже описать это. Не думаю, что добрый старый Филипп будет против, если его корт переименуют в честь Рафы Надаля. Статуи недостаточно», — написал Любичич у себя в соцсетях.
Призовой фонд соревнований в этом году составил € 43 млн. 36-летний Рафаэль Надаль одержал 22-ю победу на турнирах «Большого шлема» и в 14-й раз стал триумфатором на «Ролан Гаррос».
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