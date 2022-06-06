Дирк Новицки и Джимми Батлер обратились к Звереву, который сильно травмировался на «РГ»

Чемпион НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки и лидер «Майами Хит» Джимми Батлер обратились к третьей ракетке мира немецкому теннисисту Александру Звереву, который получил сильную травму голеностопа в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем. Они пожелали ему здоровья.

«Выздоравливай скорее, мой мальчик!» — написал Новицки в комментариях под постом Зверева в соцсетях.

«Выздоравливай, мой брат», — написал Батлер.

Напомним, во втором сете встречи с Надалем при счёте 6:5 (30:40) в свою пользу Зверев получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он досрочно завершает поединок. Отметим, что теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут, но при этом не сыграли два полных сета. Матч завершился победой Надаля (7:6 (10:8), 6:6 Rt). Рафаэль впоследствии выиграл и финал, победив Каспера Рууда.

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