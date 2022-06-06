Надаль – о Рууде: хотел бы в будущем увидеть его с кубком «Ролан Гаррос»
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Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль (4), вчера, 5 июня, одолевший в финальном матче Открытого чемпионата Франции – 2022 норвежца Каспера Рууда (6), поделился мнением о сопернике.
«Каспер – отличный игрок. Теперь он станет четвёртым в гонке ATP, а это очень высокая позиция. В прошлом он отлично показывал себя только на грунте, сейчас же борется за высокие места на всех покрытиях.
Как по мне, это важнейшая вещь в спорте. Стоимость ежедневной работы. У него это есть. Он продолжает развиваться, и, несмотря на то, что у него выдался непростой день, я более чем уверен, что его команда гордится им. Я бы хотел увидеть его с кубком в будущем», – сказал Надаль на пресс-конференции.
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