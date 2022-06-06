«Я стал жертвой». Каспер Рууд отреагировал на поражение Надалю в финале «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал поражение испанцу Рафаэлю Надалю (5) в финальном матче Открытого чемпионата Франции – 2022. Напомним, Надаль обыграл Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0 и стал старейшим победителем турнира в истории.
«Да, я считаю, что встреча с ним на «Ролан Гаррос» – тяжелейший из возможных вызовов. Я сказал это перед матчем, но теперь я знаю наверняка. Это действительно непросто.
Его достижения говорят сами за себя. Он никогда не проигрывал финал здесь, и на то есть причина. Как я и сказал в интервью на корте, я просто стал ещё одной жертвой в финале», – сказал спортсмен на пресс-конференции.
Ранее в интервью Надаль оценил возможность выступления на Уимблдонском турнире, который пройдёт с 27 июня по 10 июля.
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