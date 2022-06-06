Ига Свёнтек: у меня было крайне мало шансов стать звездой тенниса

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек, в минувшую субботу, 4 июня, во второй раз победившая на Открытом чемпионате Франции, рассказала о роли, который сыграл в её карьере отец – Томаш Свёнтек.

«С самого начала моё путешествие определялось тем, что мой отец считал правильным. Иногда он делал хороший выбор, а иногда – плохой, но, так или иначе, вокруг меня не было десятка человек, которые говорили бы, что нам делать.

Мы прокладывали свой собственный путь. Без сомнений, нам очень повезло, что отец принял несколько верных решений в начале. У меня были отличные тренеры, но у нас не было системы, которая могла бы помочь. Мне было тяжело поверить, что я стану первой ракеткой мира. Сколько теннисисток из моей страны добились успеха? Только Агнешка [Радваньска]. У меня было крайне мало шансов стать суперзвездой тенниса», – приводит слова спортсменки издание The Guardian.