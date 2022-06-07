Борис Собкин рассказал, что Аслан Карацев тренируется под его руководством

Заслуженный тренер России Борис Собкин сообщил, что стал тренировать российского теннисиста Аслана Карацева. В настоящее время 28-летний Карацев занимает 40-е место в рейтинге ATP. На «Ролан Гаррос» он выбыл из борьбы в первом круге.
«Это правда, Аслан Карацев тренируется со мной. Ситуация такая: после «Ролан Гаррос» Аслан расстался со своим немецким тренером. Позвонил мне и спросил, нет ли у меня возможности ему помочь. После этого он приехал в Москву. Мы немного потренировались.
На несколько турниров я съезжу с ним. Посмотрим, как получится. Сказать так, что мы договорились вместе работать, — такого нет. Мы должны попробовать и посмотреть, получается или нет», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»:
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