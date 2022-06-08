Томми Хаас и Сабина Лисицки обратились к Александру Звереву, который перенёс операцию

Четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Томми Хаас и финалистка Уимблдона 2013 года Сабина Лисицки обратились к третьему номеру рейтинга ATP Александру Звереву. Ранее Зверев, который получил сильную травму в полуфинале Открытого чемпионата Франции с Рафаэлем Надалем, сообщил, что перенёс операцию.
Хаас и Лисицки пожелали здоровья Александру.
«Поправляйся — и скорейшего восстановления», — написал Томми под постом Зверева в соцсетях.
«Удачного и скорейшего выздоровления!» — написала Лисицки.
Фото: из личного архива александра зверева
Напомним, будущий чемпион соревнований, испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2022 на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40:30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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