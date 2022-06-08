«Дискриминация и ксенофобия — не часть спорта». Райлли Опелка — о бане россиян Уимблдоном

18-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка в очередной раз критически высказался о решении Уимблдона отстранить от розыгрыша 2022 года россиян и белорусов. ATP в ответ лишила турнир рейтинговых очков.

«Многие люди, похоже, упускают, что дело не в очках. Я считаю, что Уимблдон-2022 получится неудачным из-за отсутствия приятной атмосферы.

Травмы – это часть спорта, наказание за агрессию на корте – это часть спорта, дискриминация/ксенофобия – это не часть спорта.

Спорт – это меритократия. Когда вы исключаете из розыгрыша лучших, согласно результатам, игроков, вы подрываете целостность турнира. Речь идёт о конкурентном преимуществе, которое даётся таким игрокам, как я, из-за того, что сильнейшие не могут участвовать», — написал Опелка в своём «твиттере».