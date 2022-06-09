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Маррей обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Маррей обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте
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Британский теннисист Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика. Матч закончился со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. 68-я ракетка мира Маррей шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник, занимающий 42-е место в рейтинге ATP, сделал девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Маррей сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария). Этот матч состоится сегодня, 9 июня.

Призовой фонд соревнований составляет € 692 тыс.

Штутгарт. 2-й круг
09 июня 2022, четверг. 14:50 МСК
Энди Маррей
68
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 4  
         
Александр Бублик
42
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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