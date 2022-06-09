Маррей обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Британский теннисист Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика. Матч закончился со счётом 6:3, 7:6 (7:4).



Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. 68-я ракетка мира Маррей шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник, занимающий 42-е место в рейтинге ATP, сделал девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.



В четвертьфинале Маррей сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария). Этот матч состоится сегодня, 9 июня.



Призовой фонд соревнований составляет € 692 тыс.