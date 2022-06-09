Томми Хаас считает, что Зверев мог избежать травмы на «Ролан Гаррос»

Бывший немецкий теннисист Томми Хаас полагает, что его соотечественник Александр Зверев мог избежать тяжёлой травмы на «Ролан Гаррос». В полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем Зверев сильно подвернул ногу. Оказалось, что он разорвал три связки.



«Конечно, никто не знает, помогло бы тейпирование ноги или нет. Но можно точно сказать, что таких плохих последствий бы не было», — цитирует Хааса Eurosport.



Также немец напомнил, что во время матча с Янко Типсаревичем наступил на мяч, из-за чего повредил ногу и получил аналогичную травму. С тех пор он начал тейпировать ноги.



«Я играл тейпированым. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер поступали таким же образом», — добавил бывший теннисист.

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